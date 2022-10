Il discorso di Samir Handanovic prima del match contro il Sassuolo è servito all'Inter per scendere in campo con determinazione e trovare i tre punti. Lo conferma Edin Dzeko, match winner del Mapei Stadium intervistato da Sportmediaset dopo la doppietta decisiva contro i neroverdi: "Il discorso è stato importante, sì. Samir è un giocatore e un uomo importante per la squadra e per lo spogliatoio: quando parla lui tutti stiamo zitti e ascoltiamo, è giusto così - dice il bosniaco - . Ultimamente i risultati non andavano bene, ci siamo messi a parlare tutti insieme e sono uscite due vittorie importanti. Però questo non basta, bisogna continuare così".