A margine della partita giocata da protagonista contro gli Stati Uniti, Denzel Dumfries è stato raggiunto anche dai microfoni del magazine britannico The Athletic. Col quale ha parlato anche delle recenti voci di mercato che lo vogliono accostato al Chelsea di Graham Potter. Il terzino dell'Inter accoglie la domanda in maniera cortese ma fa capire quelle che sono le sue intenzioni: "L'interesse del Chelsea per me è naturalmente un complimento, ma anche indossare la maglia di una grande squadra come l'Inter è un grande complimento. Sono concentrato sulla Nazionale e gioco in un bellissimo club in Italia. Sono davvero orgoglioso di poter giocare nell'Inter, quindi la mia testa è rivolta a nient'altro che non sia la Nazionale e l'Inter".