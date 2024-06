Denzel Dumfries dichiara di nuovo il suo amore per l'Inter e apre al rinnovo di contratto in scadenza nel 2025. Raggiunto dal Corriere dello Sport al termine della sfida tra la sua Olanda e la Francia, il laterale degli Oranje ribadisce ancora una volta la sua intenzione di proseguire la carriera a Milano: "Ci sono stati per tutti dei ritardi, visto che abbiamo cambiato proprietario, ma io voglio firmare. L'Inter è casa mia, mi sento in famiglia. Ne abbiamo parlato prima dell'Europeo e lo faremo ancora al mio ritorno", le chiare parole dell'ex PSV.

Durante la chiacchierata con il Corsport si torna anche sull'episodio del gol annullato che l'ha visto protagonista: "Il gol era buono. Capisco che per l'arbitro sia stato difficile decidere ma io non ho influenzato in alcun modo l'azione. Mi sono anzi fermato di fianco a Maignan sapendo di essere oltre l'ultimo difensore".

