Denzel Dumfries commenta dai microfoni della Domenica Sportiva la vittoria dell'Inter sull'Empoli. "Una vittoria importante per noi. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile perché trovavamo una squadra difensivamente forte, ma siamo rimasti concentrati per segnare e abbiamo fatto un grande secondo tempo. Napoli? Guardo solo all'Inter, lavoriamo ogni giorno ed è la cosa più importante per noi", afferma l'esterno olandese.

A Dumfries viene chiesto dell'importanza del lavoro dei due attaccanti per far segnare anche gli altri elementi della squadra. "Lautaro e Thuram sono forti e importanti per noi. Anche Taremi lo è. Sono felice per il gol di Lautaro, ha fatto un grande gol - dice ancora il laterale orange - La mia stagione con ancora più gol delle altre? Non è cambiato niente, lavoro ogni giorno per la mia concentrazione, per essere sempre nella partita e sono contento. Dobbiamo continuare a lavorare così".