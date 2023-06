A margine della conferenza stampa odierna, Denzel Dumfries si è anche fermato a parlare ai microfoni di Sky Sport dal prato dello stadio di Enschede, dove ha toccato anche il tema del futuro con l'Inter: "Io sono molto orgoglioso di giocare per questa squadra. Questi due anni sono stati fantastici e sono molto orgoglioso quando guido verso Appiano. Il calcio però oggi è molto dinamico: i calciatori vanno e vengono, io non ho motivi per andare via. Amo l'Inter, ma come ho detto prima, bisogna vedere cosa accadrà, ma sono molto felice di giocare per l'Inter".