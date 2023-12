Come insegna la tombola, gioco che sta per prendere inevitabilmente piede sulle tavole degli italiani, dopo il terno viene la quaterna. E va da sé, quindi, che dopo i tre gol rifilati al Napoli l'Inter di Simone Inzaghi alzi ancora di più l'asticella e travolga l'Udinese con quattro reti. Vittoria netta, senza discussione, sigillata con un finale di primo tempo da valanga nerazzurra culminato col rigore di Hakan Calhanoglu e le reti di Federico Dimarco e Marcus Thuram. Il secondo tempo diventa così pura accademia, dove però c'è spazio per l'ennesima perla di Lautaro Martinez che con un'azione di pura rabbia firma il poker e ribadisce le gerarchie di questo campionato.

IL TABELLINO

INTER-UDINESE 4-0

MARCATORI: 37' Calhanoglu (R), 42' Dimarco, 44' Thuram, 85' Lautaro Martinez

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck,15 Acerbi, 95 Bastoni (55' 30 Carlos Augusto); 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu (71' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (79' 5 Sensi), 32 Dimarco (71' 7 Cuadrado); 9 Thuram (55' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 42 Agoumé, 44 Stabile, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE: 1 Silvestri; 18 Perez, 27 Kabasele, 13 Joao Ferreira; 2 Ebosele (62' 31 Kristensen), 24 Samardzic (62' 4 Lovric), 11 Walace, 32 Payero (85' 6 Zarraga), 33 Zemura (85' 19 Ehizibue); 37 Pereyra, 17 Lucca (75' 26 Thauvin).

In panchina: 40 Okoye, 93 Padelli, 3 Masina, 5 Guessand, 8 Quina, 12 Kamara, 15 Ake, 16 Tikvic, 21 Camara, 80 Pafundi.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Bottegoni - Di Monte. Quarto ufficiale: Prontera. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Abbattista.

Note

Spettatori: 71.874

Ammoniti: Joao Ferreira (U), Inzaghi (I), Cioffi (U)

Corner: 6-1

Recupero: 1°T 2', 2°T 4.

94' - FISCHIA DI BELLO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER AFFONDA L'UDINESE CON QUATTRO GOL E SI RIPRENDE LA VETTA!

94' - Crossa Lautaro da destra, Silvestri blocca.

92' - Iniziato il recupero.

90' - Gara che si trascina verso il recupero di quattro minuti.

85' - Ultimi cambi nell'Udinese: Ehizibue e Zarraga rilevano Zemura e Pajero.

IL GOL DI LAUTARO: Un gol clamoroso, un gol che identifica tutta la leadership di Lautaro Martinez. Che sbaglia un controllo e decide di rimediare di per sé andando a recuperare palla, volando in avanti e calciando una staffilata che non lascia scampo a Silvestri.

85' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!

83' - Rischia Cuadrado che si fa sottrarre il pallone da Zemura che riparte, Darmian riesce a leggere il passaggio dell'avversario.

82' - Ultimi minuti con l'Inter che ormai ha anestetizzato il gioco, anche l'Udinese dopo la sfuriata precedente sembra aver mollato la presa.

79' - Niente Agoume, sarà Sensi l'ultimo a entrare: fuori Mkhitaryan. Ammonito anche Cioffi.

78' - Intervento di Cuadrado regolare su Pajero, Di Bello giustamente non interviene.

76' - Ultime indicazioni per Agoume, che dovrebbe essere l'ultimo cambio di Inzaghi.

75' - Fuori Lucca, Cioffi si affida a Thauvin.

74' - Perez spizza di testa da corner, nessun giocatore pronto a colpire sul secondo palo.

74' - Soccorsi per Darmian, che ha accusato la botta.

73' - Udinese ora più reattiva, Pereyra guadagna il primo corner su respinta con la pancia di Darmian che rimane a terra.

71' - Esce tra gli applausi Dimarco, sostituito da Dimarco. In campo anche Asllani per Calhanoglu.

68' - Lucca mette la palla in porta dopo la respinta non impeccabile di Sommer sul tiro di Lovric, ma l'attaccante bianconero è in fuorigioco.

62' - Doppio cambio per l'Udinese: fuori Samardzic (tra i fischi) per Lovric, Kristensen rileva Ebosele.

61' - Ping pong in area friulana, riordina tutto Lucca che lancia Ebosele contrastato bene da Dimarco.

60' - Stavolta Pajero calcia bene accentrandosi, palla alta. Sommer richiama tutti all'attenzione.

59' - Momento favorevole all'Udinese, manovra insistita conclusa da un tiro svirgolato di Pajero: Acerbi spazza.

57' - Primi cambi per Inzaghi, ma non per Dimarco: dentro Carlos Augusto e Arnautovic per Bastoni e Thuram.

55' - Dimarco comunque ci prova a tenere viva la manovra, ma i suoi lanci peccano di lucidità.

54' - Dimarco va a battere un corner, ma l'esterno ha delle smorfie di dolore...

53' - Barella prova a lanciare Lautaro, ma gli serve un pallone fuori misura che il Toro non riesce a controllare.

52' - Thuram prova a chiudere un triangolo con Dimarco, ma Samardzic si mette sulla traiettoria e anticipa.

49' - Ebosele punta Bastoni e prova a scartarlo a destra, ma lascia scappare il pallone in fallo di fondo.

48' - Scontro Ebosele-Bastoni, fallo del difensore nerazzurro.

----

21.51 - Arrivata l'Udinese, l'Inter può battere il primo pallone della ripresa: PARTITI!

21.50 - C'è qualche discussione tra staff nerazzurro e quarto uomo perché l'Udinese tarda il suo rientro.

21.49 - Inter dentro, l'Udinese si fa aspettare...

21.47 - Inter pronta a rientrare in campo per la ripresa.

----

48' pt - Di Bello manda tutti negli spogliatoi per questo primo tempo! Inter a riposo in vantaggio per 3-0 sull'Udinese!

47' pt - Due minuti di recupero. Lautaro si divora il poker davanti a Silvestri, tiro alto di poco.

IL GOL DI THURAM: Costruzione perfetta dell'Inter, lancio di Mkhitaryan liftato che trova Thuram sul secondo palo pronto ad appoggiare in rete da zero metri.

44' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!! MAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUS THUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMM!!

IL GOL DI DIMARCO: Lautaro recupera palla e lancia Calhanoglu, che resiste alla carica di un avversario e appoggia per Dimarco che vede campo aperto davanti a sé e calcia di potenza infilando la palla a un centimetro dal palo.

42' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

40' - Thuram in mezzo, altro anticipo in corner su Lautaro. Cori della Nord per Simone Inzaghi, protagonista di alcuni minuti molto concitati...

37' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! Silvestri spiazzato, rigore perfetto!!!

36' - Giallo per proteste per Inzaghi

35' - On field review per Di Bello. Poi la decisione: rigore per l'Inter!

34' - Mazzoleni al lavoro al VAR, Lautaro intanto ci prova prendendo il pallone.

33' - Lautaro va a terra fermato da Perez nel tentativo di arrivare sul cross di Dimarco, Di Bello fa ampi cenni di proseguire.

32' - Mkhitaryan raccoglie un pallone in area e calcia al volo, palla altissima.

30' - Bastoni combina un triangolo poi perde confidenza col pallone, il suo passaggio in mezzo è intercettato da Perez.

29' - Numero di Bisseck che dopo un gran recupero salta un uomo poi chiede troppo a se stesso e viene anticipato.

28' - Calhanoglu ci riprova da ancora più lontano, stordendo Kabasele che si è frapposto sulla traiettoria.

27' - Errore di Calhanoglu, l'Udinese si ritrova una rimessa laterale pagata.

25' - Calhanoglu! Il turco prova col tiro da fuori di collo pieno, palla che finisce a lato.

23' - Di Bello fischia fallo di Calhanoglu, Inzaghi non ci sta.

22' - Thuram è pronto a ricevere l'assist di Bastoni da sinistra, ma prende male il tempo e colpisce la palla facendola impennare.

21' - Darmian serve in area Thuram che impatta male col pallone, Silvestri para.

19' - Ebosele servito da Samardzic va sul fondo e mette in mezzo, Pereyra calcia senza troppa convinzione e Acerbi riesce a rimediare.

18' - Lautaro riceve palla in area da Dimarco, ma prima di tirare viene chiuso da Perez. Poi scontro Silvestri-Thuram col portiere che resta a terra dolorante.

17' - Crossa Ebosele, nessun compagno è pronto a ricevere e Sommer blocca a terra.

16' - Barella prova a mettere in mezzo all'area, Perez anticipa servendo Silvestri.

15' - Brivido per Sommer! Samardzic serve Pereyra che taglia sul primo palo e calcia, mandando fuori di poco.

14' - Fallo su Bastoni, ammonito Joao Ferreira. Era diffidato, niente Sassuolo.

13' - Silvestri dice no a Dimarco. Azione generata da Bisseck che lanciato da Darmian sul fondo, mette in mezzo dove trova Dimarco che arriva e calcia. Il portiere friulano si butta d'istinto e respinge.

10' - Palo di Lautaro! Il Toro arriva prima di tutti sul cross di Dimarco servito dallo stesso argentino, colpo di testa che prende il legno a Silvestri battuto.

8' - Mkhitaryan lancia Bastoni che dalla sinistra fa partire un cross per Thuram, ancora Kabasele in anticipo.

6' - Lautaro calcia e reclama un tocco di mano, ma Di Bello ravvisa un precedente fallo di Bastoni su Silvestri.

5' - Dimarco prova a cercare Thuram, palla intercettata da Kabasele che manda in corner.

4' - Thuram prova a sfuggire a Perez, ma finisce col regalare rimessa laterale agli avversari.

1' - Subito scambio Lautaro-Thuram, sponda dell'argentino per il tiro al volo del francese che prende una parabola non difficile per Silvestri.

----

20.45 - Tocca all'Udinese muovere il primo pallone del match: PARTITI!

20.44 - Lautaro e Pereyra davanti a Di Bello per il sorteggio.

20.43 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita.

20.33 - Squadre negli spogliatoi, tra pochi minuti si comincia.

----

