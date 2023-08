"Gianluca Scamacca è pronto per diventare un nuovo giocatore dell'Inter". Lo assicura Gianluca Di Marzio sul suo sito, facendo il punto sulla trattativa tra il club nerazzurro e il West Ham, con cui si cerca un accordo definitivo sul prezzo del cartellino: "L'intesa potrebbe arrivare sulla base di 25 milioni più 5 di bonus - riferisce il giornalista di Sky Sport -. Il club inglese ne chiede almeno 30 ma la sensazione è che presto possa arrivare l'intesa definitiva".

Secondo Di Marzio l'attaccante ha già raggiunto l'accordo con i nerazzurri e ha dato il via libera all'operazione, complice anche il momentaneo stand by della Roma: "C'è fiducia per vederlo a breve a Milano e a disposizione di Simone Inzaghi. - aggiunge l'esperto di mercato -. Nessun segnale di rilancio o pareggio dell'offerta dell'Inter da parte della Roma al West Ham".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!