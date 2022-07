Gleison Bremer verso la Juventus, ma l'Inter non si arrende facilmente e arriva il rilancio. La novità è di Gianluca Di Marzio che spiega come si stia infiammando il derby di mercato per il centrale brasiliano del Torino. "L'Inter aveva presentato una prima offerta di trenta milioni più bonus e il prestito di Cesare Casadei, giovane e promettente centrocampista della Primavera nerazzurra - si legge sul sito del giornalista di Sky -. Consapevole che la Juventus sia in grado di offrire di più al Torino (può arrivare anche a 40 milioni), l'Inter ha deciso di fare un "rilancio" per Bremer: nella nuova offerta del club nerazzurro, Casadei si trasferirebbe a titolo definitivo (il suo prezzo del cartellino è stimato intorno ai 7,5 milioni di euro), e non più in prestito, con un diritto di recompra a favore dell'Inter. Questa è la chiave su cui sta giocando l'Inter per provare a battere l'insidiosa concorrenza della Juventus. Juventus che comunque ha in programma un appuntamento con il Torino per le 14:30. Già in serata gli scenari potrebbero essere molto più chiari".