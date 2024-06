"Non ho mai detto che la Premier League era il mio sogno. È andata com'è andata e secondo me non ha senso guardare indietro. L'Italia è casa mia". Parole e musica di Stefan de Vrij, intervistato da Gianlucadimarzio.com al termine dell'amichevole vinta con un netto 4-0 dall'Olanda contro il Canada.

Oltre che per parlare del test di Rotterdam e dell'Europeo in arrivo, il difensore olandese viene incalzato anche per commentare la vincente stagione con l'Inter che l'ha visto vincere lo Scudetto in un derby e in casa dei rivali del Milan: "Siamo molto orgogliosi e felici di aver ottenuto questo risultato. Sono sei anni che gioco con l'Inter e ho vinto due Scudetti. Questa è casa mia e poterlo festeggiare in questo modo con i tifosi è un esperienza indimenticabile".

L'unica macchia della stagioone nerazzurra è stata l'eliminazione dalla Champions League, arrivata agli ottavi di finale sotto i colpi dell'Atletico Madrid: "Ovviamente ne abbiamo parlato tantissimo ed è stato un peccato. Ci siamo rimasti male ma poi ci siamo rimboccati le maniche finendo la stagione alla grande".

