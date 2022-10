Momento magico per Stefan De Vrij, che ieri contro la Sampdoria ha trovato il suo primo gol stagionale e che a breve avrà un figlio dalla compagna Doina Turcanu. E non è da escludere che il futuro del centrale olandese possa essere ancora a Milano, dove la sua famiglia ha ormai messo radici e dove sta per nascere suo figlio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a breve scadrà il suo legame con Rafaela Pimenta e con l’agenzia di Mino Raiola. La sua procura verrò dunque assunta da un nuovo agente che molto probabilmente sarà Federico Pastorello (leggi qui l'anticipazione di FcIN).