Al termine della partita della Nazionale canadese contro gli Stati Uniti, decisa oltretutto da un suo gol, l'attaccante del Lille Jonathan David, uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati 2025 con l'Inter già data come fortemente interessata, ha toccato il tema del suo futuro in una breve intervista rilasciata a The Athletic: "Ci sono state diverse offerte, ma non abbiamo concluso nulla. Ho parlato con società e allenatore e abbiamo deciso di restare a Lille. Adesso tutto può succedere. Sono all'ultimo anno di contratto, vedremo cosa succederà l'anno prossimo".

David non chiude a priori nessuna porta, nemmeno quella di un rinnovo coi Dogues: "Il mio contratto sta per scadere. Vedremo allora. Sono aperto a tutto e non mi limito alla Premier League. Tutti i campionati sono entusiasmanti. Attualmente stiamo discutendo con il presidente per un possibile prolungamento. Vedremo come si svilupperà".

