A poche ore da Inter-Parma, ottavo di finale di Coppa Italia, Matteo Darmian non nasconde che l'obiettivo dei nerazzurri nella competizione è ripetere il trionfo della passata stagione: "Quando giochi per un club come l’Inter, ogni trofeo è importante. Abbiamo la gara di Coppa Italia, vogliamo andare avanti e provare a rivincere - le parole del laterale di Simone Inzaghi a Sportmediaset -. La Supercoppa italiana? Anche quello è un obiettivo stagionale".