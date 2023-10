"Il calore del nostro pubblico è importantissimo e io darò sempre tutto me stesso per questa squadra. So quanto è importante dare sempre la miglior versione di se stessi, per questo ogni giorno cerco di migliorarmi". Parola di Matteo Darmian, protagonista nel giorno di Inter-Bologna del MatchDay Programme del club nerazzurro.

LA MAGLIA - "L’orgoglio nel vestire questa maglia è sempre altissimo. C’è anche tanta responsabilità: verso noi stessi, i tifosi, la società. Questo è uno dei motori che mi spinge a lavorare sempre al meglio. In questo sono aiutato dal gruppo, dai compagni: remiamo sempre uniti, verso un obiettivo comune. I gol? È bello anche fare assist, nel mio piccolo sono tutti belli".

DATE SPECIALI - "Il 23 maggio 2021, il giorno in cui ho sollevato lo Scudetto con i miei compagni nerazzurri. Una data memorabile, per me e per tutta la famiglia nerazzurra".

