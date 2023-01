Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Parma, il terzino dell'Inter Matteo Darmian parla ai microfoni di Sport Mediaset tornando con la mente ai fatti di sabato a Monza, col pareggio frutto anche dello scellerato arbitraggio di Juan Luca Sacchi: "Volevamo portare a casa i tre punti per dare continuità dopo la vittoria col Napoli; purtroppo non ci siamo riusciti ma guardiamo avanti. Abbiamo una partita importante in una competizone importante. L'anno scorso l'abbiamo vinta e vogliamo fare bene anche quest'anno. L'episodio di Sacchi è stato importante ai fini del risultato ma ora dobbiamo guardare avanti e basta, indietro non si può tornare".