Intervistato dal sito Numero Diez, Oscar Damiani ha parlato del futuro di Lucien Agoumé, il giovane centrocampista francese dell'Inter di Simone Inzaghi: "Preciso che lui ha un procuratore che lo segue, parlo di Djibril Niang, noi gli diamo solamente una mano. Lucien è un ragazzo molto intelligente e di livello, ovviamente nell’Inter non è facile trovare spazio. Probabilmente i nerazzurri hanno il miglior centrocampo d’Europa. Vedremo insieme al suo procuratore e alla società la scelta migliore da prendere, c’è ancora tempo e valuteremo le offerte interessanti". Nel novero degli assistiti di Damiani c'è anche Ionut Radu, al momento in prestito al Bournemouth dai nerazzurri: "È un’esperienza molto positiva, il ragazzo è molto contento e molto stimato. Ovviamente c’è la concorrenza di Neto, quindi vedremo da qui a fine stagione se diventerà titolare o bisognerà aspettare. Rimane, però, un’esperienza di crescita in un grande campionato, lui si trova bene ma valuteremo a fine anno insieme all’Inter l’opzione migliore per il suo futuro. Rimanere sarebbe anche una cosa che potremo prendere in considerazione se ci verranno date le giuste garanzie".

Damiani si esprime anche su Khephren Thuram, fratello dell'interista Marcus: "Dove lo vedrei meglio? È difficile dirlo. Khephren è un ragazzo interessante, diverso dal fratello Marcus che ha più fisicità. Lui è più un centrocampista di classe e si sta comportando bene nonostante la giovane età. Non seguendolo io non posso dare dei giudizi, ma per l’affetto che ho nei confronti del papà Lilian spero di vederlo magari un giorno giocare in Italia".

