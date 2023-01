Dal proprio profilo Instagram, Stephane Dalmat presenta la partita di questa sera ostentando grande fiducia nell'Inter: "Oggi è una partita importante, come sempre. Dopo la bellissima vittoria contro il Napoli l'Inter deve continuare così, stasera c'è una buona opportunità di vincere contro il Monza. Normalmente l'Inter può vincere, ma il calcio è così strano che non si sa. Ma vista l'ultima partita ho fiducia: la squadra ha la volontà di raggiungere il Napoli e provare a vincere lo Scudetto. Questa partita sarà un crocevia per il futuro, all'andata abbiamo perso contro tutte le grandi squadre e penso che in questa seconda parte l'Inter voglia vincere contro Juve, Milan, Roma e Lazio. Non vanno però dimenticate le piccole, queste partite sono le più pericolose. Ma penso che con l'esperienza, la fiducia e la qualità della squadra che secondo me è in forma si può fare una rimonta. Io ci credo e spero di vedere una vittoria, contano solo i tre punti".