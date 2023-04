Arrivano ulteriori novità sull'incontro di qualche giorno fa in Spagna tra Piero Ausilio e Mateu Alemany , dirigente del Barcellona. Secondo le informazioni di Sport, quotidiano catalano da sempre vicino alle vicende di casa Barça, sul tavolo ci sarebbero i nomi di tre difensori potenzialmente nel mirino dell'Inter: si tratta di Clement Lenglet , Samuel Umtiti ed Eric Garcia .

Tre opzioni per la retroguardia nerazzurra a basso costo, considerando che Umtiti è attualmente in prestito al Lecce e che Lenglet è parcheggiato al Tottenham (che però vorrebbe trattenerlo a titolo definitivo). Garcia, invece, pare intenzionato a non lasciare la Catalogna.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!