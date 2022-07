Dopo i rumors dei giorni scorsi, dalla Francia arrivano conferme sulla pista Alexis Sanchez-Olympique Marsiglia. Secondo La Provence, dopo l'interesse del club francese per l'attaccante cileno, inizialmente titubante, le due parti sarebbero ora molto vicine. Ma secondo quanto si legge l'operazione potrebbe finalizzarsi esclusivamente in caso di rescissione del giocatore con l'Inter. Per il Niño dunque si prospetta una soluzione sulla falsariga di quanto fatto qualche settimana fa con Arturo Vidal.