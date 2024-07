La dirigenza dell'Inter continua a lavorare sul mercato per sistemare gli esuberi e chi non rientra nell'attuale progetto tecnico di mister Inzaghi. Tra loro c'è anche Martin Satriano, l'attaccante uruguaiano che non ha preso parte all'amichevole contro il Lugano a causa di un affaticamento.

Il classe 2001 è reduce da un'ottima stagione in prestito al Brest. La squadra francese, qualificata alla prossima Champions League, secondo quanto riportato da Footmercato e come anticipato in esclusiva da FcInterNews un mese fa (LEGGI QUI), sta cercando di acquistare a titolo definitivo il cartellino di Satriano. Trattativa in corso con l'Inter che aspetta di incassare per continuare il suo mercato in entrata.

