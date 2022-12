Non filtra grande ottimismo dalle parole di Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, sulle condizioni di Marcelo Brozovic. Parlando quest'oggi in conferenza stampa, Dalic ha aggiornato sul centrocampista dell'Inter uscito ieri per un problema muscolare durante la semifinale contro l'Argentina: "Ha sentito dolore al muscolo della coscia, vedremo. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori per sabato, ma quelli che non staranno bene non giocheranno. Rinfrescheremo la squadra mettendo giocatori sani e pronti. Farà differenza essere terzi o quarti al mondo, e noi vogliamo essere terzi. Faremo di tutto per il bronzo, è la grande finale per noi sabato".