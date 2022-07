Inizio peggiore della nuova (breve) parentesi con l'Inter non poteva esserci per Henrique Dalbert. L'esterno nerazzurro, nella preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

"Gli accertamenti di questi giorni, effettuati presso l’Istituto Clinico ‘Humanitas’ di Rozzano, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore", informa il club meneghino in una nota ufficiale. Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.