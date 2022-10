Zhang e la cessione societaria? "Sembrerebbe vicina, sì. La proprietà ha delle difficoltà, perché non può portare soldi dalla Cina. C'è una data di scadenza, nel giro di un anno, per rientrare del prestito garantito da Oaktree che altrimenti diventerebbe proprietario della squadra".

"Mi aspetto una squadra nerazzurra che confermi la ripresa delle ultime partite, che sia una buona partita per noi. Le difficoltà sono quelle del campionato, è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni". Così Carlo Cottarelli , noto economista, nonché neo-senatore, tifosissimo dell'Inter accostato al progetto Interspac, ha parlato della sfida tra Fiorentina e Inter, in programma per domani al Franchi. "Inzaghi? Non ha cominciato benissimo, ma ora speriamo sia iniziata una fase buona da qui alla fine del campionato" ha detto ai microfoni di Radio Bruno.

Interspac (progetto lanciato da Cottarelli & co.)?

Non si è arenato, ma non abbiamo le risorse per rilevare la società. Per l'azionariato popolare serve un partner forte che creda nel progetto e si affianchi nel finanziamento ai piccoli azionisti".

Tante proprietà straniere?

"C'è interesse verso la Serie A, credo che ci sia la possibilità di trasformare il calcio italiano in qualcosa di più simile alla Premier. serve però un progetto ampio di investimenti, in nuovi impianti che possano aumentare gli introiti per i club".