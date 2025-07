L’Atletico Madrid ha chiesto informazioni su Giacomo Raspadori, giocatore per il quale il Napoli chiede trenta milioni di euro più cinque milioni di euro di bonus. L'ex Sassuolo è l'ultimo nome sondato dai colchoneros per rinforzare l'attacco dopo il tentativo andato a vuoto per Ademola Lookman, grande obiettivo di mercato dell'Inter, giudicato troppo costoso. In lista ci sono anche Enzo Millot dello Stoccarda, per il quale è stata fatta un’offerta anche oggi, e Nico Gonzalez, altro profilo finito in orbita nerazzurra. Lo riporta Sky Sport.