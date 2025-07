Stefano Vecchi, tecnico della neonata Inter Under 23, sarà un prezioso alleato di Cristian Chivu nella stagione ormai alle porte: "Conosco benissimo Chivu e i suoi valori, che sono gli stessi dell'Inter - ha spiegato l'allenatore bergamasco a Sky Sport -. Tutti assieme lavoreremo in sinergia, in maniera costruttiva. Noi siamo a sua disposizione, abbiamo la possibilità di costruire un rosa forte, anche in funzione delle sue scelte. Difesa a 3? L'impronta è giocare in un certo modo".

Cosa si aspetta da questa esperienza?

"E' una bella avventura, soprattutto stimolante.. L'Inter era la mia prima scelta, in caso di Lega Pro. E' bello tornare in questo ambiente e rivedere tante persone con cui ho condiviso emozioni sia da giocatore che da allenatore. Poi è motivo di orgoglio che una società così importante mi abbia cercato per iniziare questo progetto".

L'obiettivo stagionale.

"L'obiettivo principale, come ha detto il presidente (Marotta, ndr), è quello di formare giocatori per la prima squadra. E' anche l'obiettivo più ambizioso perché si vede la difficoltà di portare gente dalla Primavera al calcio professionistico. Poi altra cosa: siamo l'Inter e dobbiamo puntare a vincere più partite possibili. Era il mio obiettivo anche in Primavera, dobbiamo riuscire a farlo anche qui".