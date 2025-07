La scelta dell'Inter di affidare la direzione della prima squadra a Cristian Chivu, dopo gli anni passati in nerazzurro da giocatore prima e da allenatore del vivaio poi, è stata quasi naturale. A dirlo è Aurelio Andreazzoli, ex tecnico dell'Empoli: "L'ho conosciuto come calciatore alla Roma, sono stato con lui per un po': è una bellissima persona. Ha fatto la giusta gavetta nel Settore giovanile dell'Inter e il fatto di conoscere l'ambiente e di essere stato scelto da quell'ambiente garantisce per lui", le sue parole a Tuttomercatoweb.com.

Prima di puntare sul romeno, l'Inter aveva provato a ingaggiare Cesc Fabregas, che ha declinato gentilmente dando preferenza al progetto del Como. Una decisione che un po' ha stupito Andreazzoli: "Fabregas mi è piaciuto molto l'anno passato, lo davo per partente in una grande ma il Como in effetti sta diventando una grande".