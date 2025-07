L’Inter Under 23 è pronta a piazzare un altro colpo: si tratta di Richi Agbonifo, esterno destro classe 2006, che nell’ultima stagione giocata nelle giovanili dell’Hellas Verona ha realizzato 13 gol, mettendo a referto pure 11 assist. Come anticipato dalla nostra redazione in mattinata (leggi qui), il giocatore è arrivato nella sede di Viale della Liberazione, a Milano, attorno alle 14.45 per firmare il contratto quinquennale con i nerazzurri dopo aver superato le visite mediche di rito. Ecco il video dell'arrivo girato dal nostro inviato:

