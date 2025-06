Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di CGTN Sports Scene appena atterrato negli Stati Uniti con la comitiva nerazzurra, pronta per affrontare il Mondiale per club. "La competizione è speciale, non solo il Rose Bowl che è speciale per gli americani e non soltanto. Ci giocheremo una sola gara ma siamo contenti di essere qui", dice il tecnico. L'Inter, infatti, disputerà al Rose Bowl solo la gara iniziale del girone contro il Monterrey.

"Siamo spesso in movimento - aggiunge -, per cui non abbiamo aspettative per quel che riguarda le strutture. Sappiamo che qui sono buonissime e vogliamo onorare al meglio questa competizione molto importante per la Fifa".