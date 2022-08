Dura sconfitta quella incassata un paio di giorni fa dal Chelsea di Tomas Tuchel, andato ko per 3-0 in casa del Leeds. A due giorni dal brutto risultato, l'allenatore tedesco dei Blues è intervenuto ai canali ufficiali del club, dove ha risposto anche su Cesare Casadei. Di seguito le sue parole sull'ex nerazzurro: "Prima di ogni cosa dobbiamo dargli tempo e non caricarlo di troppe aspettative, perché credo non sarebbe un bene per lui. È un centrocampista box-to-box, molto forte di testa, molto fisico per la sua età, ma al momento è importante che impari la lingua, impari tutto ciò che riguarda l’ambiente Chelsea e che capisca la cultura e i principi per vivere e giocare per il Chelsea. Poi cercheremo di portarlo ad allenarsi in Prima Squadra e di aprirgli le porte. Alla fine, deve mettersi alla prova e superare se stesso".