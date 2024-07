"Spero che nella partita contro l'Inter ci sarà lo stadio pieno e potremo dare spettacolo ai tifosi perché una settimana dopo inizierà la Premier. Contro i milanesi è il test finale per mostrare alla gente a che punto siamo e ciò che possiamo fare nella nuova stagione. Sarà una gran prova". Così Kiernan Dewsbury-Hall, neo acquisto del Chelsea, ha parlato dell'amichevole in vista con l'Inter.

"È bello incrociare squadre come l'Inter in pre-season, loro sono campioni d'Italia, è un buon test per capire a che punto siamo. Preferisco giocare contro le squadre migliori per mettermi alla prova e vedere dove stai andando" ha detto ai canali ufficiali del club, dove poi ha aggiunto una battuta per pizzicare gli avversari: "Ho un rendimento piuttosto buono contro le squadre italiane. Spero di continuare ancora così, per essere onesti".

