L'urna di Montecarlo ha parlato: il primo sorteggio della nuova Champions League 2024/25 a girone unico ha svelato le avversarie dell'Inter. Nel percorso dei nerazzurri ci saranno Lipsia, Manchester City, Arsenal, Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga.

Il calendario degli appuntamenti verrà comunicato dalla UEFA nella giornata di sabato 31 agosto, ma è già certo che la squadra di Inzaghi ospiterà a San Siro Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco, mentre le trasferte saranno contro Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga.

19.08 - Il sorteggio della prima Champions League a girone unico è terminato.

19.03 - Le avversarie del Bologna: Borussia Dortmund (casa), Liverpool (fuori), Shakthar (casa), Benfica (fuori), Lille (casa), Sporting CP (fuori), Monaco (casa) e Aston Villa (fuori).

18.52 - Le avversarie del Milan: Liverpool (casa), Real Madrid (fuori), Club Brugge (casa), Leverkusen (fuori), Stella Rossa (casa), Dinamo Zagabria (fuori), Girona (casa) e Slovan Bratislava (fuori).

18.51 - Le avversarie della Juventus: Manchester City (casa), Lipsia (fuori), Benfica (casa), Club Brugge (fuori), PSV (casa), Lille (Fuori), Stoccarda (casa) e Aston Villa (fuori).

18.50 - Le avversarie dell'Atalanta: Real Madrid (casa), Barcellona (fuori), Arsenal (casa) Shakthar (fuori), Celtic (casa), Young Boys (fuori), Sturm Graz (casa) e Stoccarda (fuori).

18.47 - Adesso le squadre italiane conoscono tutte le avversarie della prima fascia. Inter e Juventus con Lipsia e City, Atalanta con Real Madrid e Barcellona, Milan con Liverpool e Real Madrid e Bologna con Borussia Dortmund e Liverpool.

18.40 - Doppio impegno con le italiane per il Real Madrid: sfiderà Milan e Atalanta. Il Manchester City, avversario dell'Inter, se la vedrà invece anche contro la Juventus a Torino.

18.32 - Buffon estrae anche la seconda squadra della prima fascia ed esce proprio l'Inter: i nerazzurri affronteranno in trasferta Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga, mentre a San Siro arriveranno il Lipsia, l'Arsenal, la Stella Rossa e il Monaco.

18.30 - Buffon pesca la prima squadra della prima fascia: fuori il Manchester City. L'Inter andrà a giocare in Inghilterra.

18.26 - Inizia ufficialmente il sorteggio della nuova Champions League: Giorgio Marchetti, vice segretario generale UEFA, spiega le regole degli accoppiamenti.

18.20 - Tra poco si entrerà nel vivo della cerimonia con i sorteggi per la prima fase della Champions League 2024/25.

18.15 - È il turno di Cristiano Ronaldo, premiato come miglior marcatore della Champions League. "Per devozione, impegno e dedizione a questa competizione - le parole di Ceferin -. Una carriera fantastica, merita questo premio". Il portoghese: "Questo riconoscimento significa molto per me, la Champions è la cosa più alta che esiste nel calcio".

18.10 - Buffon sale palco di Montecarlo e viene premiato con il President's Awards UEFA. Il presidente Aleksander Ceferin: "È il portiere con più partite in Champions, ma soprattutto una grande persona, un secondo padre, un maestro, non solo un compagno di squadra. Per me è il portiere migliore della storia del calcio". Buffon: "La Champions? Il motivo principale per il quale ho giocato così a lungo, mi divertivo a giocarla".

18.00 - Ci siamo: il sorteggio della nuova Champions League sta per cominciare. Saranno Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon a sorteggiare le palline.

17.55 - La prima giornata della fase a girone unico della competizione comincerà il 17 settembre, mentre l'ottava e ultima giornata della fase sarà il 29 gennaio 2025. Ecco tutte le date della fase a girone unico della prossima UEFA Champions League: Prima giornata: 17-19 settembre 2024 Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024 Terza giornata: 22/23 ottobre 2024 Quarta giornata: 5/6 novembre 2024 Quinta giornata: 26/27 novembre 2024 Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024 Settima giornata: 21/22 gennaio 2025 Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Dopo gli spareggi che verranno sorteggiati a Nyon il 31 gennaio 2025 e giocati l'11-12 febbraio (andata) e 18-19 febbraio (ritorno), ci sarà l'ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e del resto del tabellone, che sarà sempre a Nyon, il 21 febbraio 2025. Per quanto riguarda la fase finale del torneo, gli ottavi di finale si giocheranno il 4-5 marzo (andata) e 11-12 marzo (ritorno), mentre i quarti di finale saranno l'8-9 aprile (andata) e 15-16 aprile (ritorno). La semifinale verrà invece giocata il 29-30 aprile (andata) e 6-7 maggio (ritorno).

17.50 - Il software segue alcuni principi per garantire che le squadre non affrontino un'altra squadra della stessa federazione nazionale. Inoltre sarà possibile affrontare al massimo due squadre della stessa nazione.

17.45 - Il nuovo sistema di sorteggio è ibrido: una squadra viene estratta manualmente, quindi le avversarie vengono estratte in modo casuale da un software dedicato.

LE FASCE

Le squadre sono divise in quattro fasce, a seconda del rispettivo coefficiente. In fascia 1 sono presenti la detentrice della Champions League e le 7 squadre con il miglior coefficiente.

Si parte dalle nove squadre posizionate in prima fascia. Una pallina viene estratta manualmente in maniera casuale. Un software automatico estrae in modo casuale le otto avversarie, due per ogni fascia.

Il software decide casualmente anche le squadre che giocano in casa e in trasferta. Le squadre affronteranno due avversarie di una stessa fascia, giocando una partita in casa e una in trasferta.

17.40 - Il quadro delle 36 squadre che parteciperanno alla 'fase campionato' della UEFA Champions League è ora completo. Le quattro fasce in cui sono divise le squadre sono determinate dal ranking UEFA. L'Inter, in fascia 1, affronterà due avversarie per ogni fascia.

FASCIA 1 Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona.

FASCIA 2 Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan.

FASCIA 3 Feyenoord, Sporting CP, PSV, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Lilla, Stella Rossa, Young Boys, Celtic.

FASCIA 4 Slovan Bratislava, AS Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest.

17.35 - Il nuovo format della Champions League prevede la presenza di 36 squadre, con una fase a campionato che sostituisce la fase a gironi tradizionale. Le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse, 4 in casa e 4 in trasferta. I risultati andranno a comporre una classifica unica, che riguarda tutte e 36 le squadre: le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale; le squadre che si posizioneranno tra il 9° e il 24° posto disputeranno un turno in più per raggiungere gli ottavi; le altre saranno eliminate.

Tra pochi minuti si alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova UEFA Champions League. Il via al sorteggio di Montecarlo arriverà allo scoccare delle ore 18:00: l'Inter conoscerà il proprio cammino nella massima competizione europea, da quest'anno con un format completamente rinnovato che prevede l'addio alla fase a gironi e un unico gruppo con 36 squadre. Qui su FcInterNews.it sarà possibile seguire il live dell'evento.

