La cena amarcord a tinte nerazzurre andata in scena ieri sera nella villa dell'ex presidente interista Ernesto Pellegrini, organizzata per celebrare la prima coppa Uefa vinta nel 1991, ha offerto l'occasione a Beppe Marotta di spargere un po' di ottimismo tra i grandi ex giocatori della Beneamata che in questi giorni sono preccupati dalla classifica della squadra di Simone Inzaghi: "Guardate che oggi l’Inter ha gli stessi punti che aveva nell’anno dello scudetto con Conte, e dopo sette giornate ha segnato tre gol in più e ne ha subiti 11 come allora, per cui sono convinto che dopo la sosta ci riprenderemo", le parole dell'ad riportate da Gazzetta.it.