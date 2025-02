Santiago Castro è uno dei profili seguiti con particolare attenzione dall'Inter, a caccia di giovani pronti e futuribili che possano rinforzare la squadra rispondendo allo stesso tempo al diktat di Okatree. L'attaccante del Bologna, intervistato da TyC Sports, non nasconde di avere il desiderio di indossare la maglia dell'Argentina dei grandi: "È un livello molto alto. Se mai dovesse arrivare, voglio essere all'altezza. Se dovesse arrivare, penso che all'inizio sarebbe difficile per me a causa del livello di allenamento e del livello che ha oggi la Nazionale. Sarebbe un sogno poter indossare quella maglia".

Un qualcosa di simile accadde anche a Lautaro Martinez alla sua prima convocazione, quando il Toro ammise che l'adattamento era stato un po' difficile per lui. E fu proprio il Toro ad 'accogliere' Santi al momento del suo arrivo in Italia: "Quando il mio trasferimento a Bologna è stato confermato, mi ha mandato un messaggio e si è congratulato con me. Si è reso disponibile per qualsiasi cosa di cui avessi bisogno. È stato un gesto molto carino e mi ha aiutato molto nel mio adattamento". Castro ammette anche che il capitano dell'Inter è uno dei suoi modelli di riferimento: "È incredibile vedere Lautaro in campo".

Il classe 2004 prova poi ad allontanare le voci di mercato che vedono anche l'Inter tra i club interessati: "Cerco di non guardare troppo quello che viene detto. Devo concentrarmi sul club, sul quotidiano. Penso che sia la cosa migliore perché se guardassi oltre non mi farebbe alcun bene e mi distrarrebbe. Oggi penso a Bologna, alla partita di domenica, all'allenamento e a dare il massimo".

