L'avventura di André Onana con il Camerun non è ancora arrivata al capolinea, nonostante i noti fatti dell'ultimo Mondiale. Questo, almeno, quanto fatto intuire dal ct Rigobert Song nella conferenza stampa dal ritiro dei Leoni Indomabili: "Per André la porta è sempre aperta, è uno dei migliori portieri al mondo ma non possiamo puntare sulle individualità al di là del collettivo. Deve sapere cosa vuole", le chiare parole del ct indirizzate al portiere dell'Inter.