"Non so in quale Paese finirà la mia vita calcistica, ma il mio obiettivo è concludere la mia carriera nel migliore dei modi. Spero che questa idea si realizzi. Se tornerò in Turchia? Personalmente ho sempre puntato a migliorarmi, a essere bravo nel mio lavoro". Lo ha detto Hakan Calhanoglu, nel corso di un'intervista rilasciata al media turco Milliyet.

Dal futuro, Calha è passato poi a parlare del recente passato, il percorso della sua nazionale a Euro 2024: "I 45 giorni di ritiro che abbiamo vissuto durante gli Europei 2024 in Germania sono stati, a mio avviso, uno dei punti di svolta più importanti per la nostra squadra. Ci siamo uniti e siamo diventati una famiglia. Il legame di amicizia si è trasformato in un legame di fraternità. Questo legame continua a rafforzarsi, ci concentriamo su ciò che possiamo fare l'uno per l'altro, sostenendoci a vicenda come una grande famiglia. Ci concentriamo sul migliorarci".

Parte del merito della crescita della selezione turca va attribuito al ct Vincenzo Montella, tecnico che il centrocampista dell'Inter descrive così: "Tutti conoscono Vincenzo Montella, è un un allenatore che ha forti capacità comunicative, sa molto bene dove, quando e come motivarci. In rosa ci sono giocatori diversi, ma ricordiamoci che il calcio è anche tattica, quindi di partita in partita studiamo strategie nuove a seconda dell'avversario che affrontiamo. Secondo me, Montella e il suo staff sono quelli che hanno cambiato e migliorato questa squadra a livello di sistema: tutti, indipendentemente dal fatto che giochino o no, sanno cosa fare",

Infine, Calhanoglu fa una riflessione sul futuro della sua nazionale: "Anche se è difficile prevedere cosa ci aspetta, si può chiaramente affermare che saremo a un livello più alto rispetto a dove siamo adesso. Abbiamo milioni di tifosi che ci spingono, siamo un Paese calcistico e i nostri giovani talenti aumentano ogni anno. Giocatori come Arda Güler, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Semih Kılıçsoy, Bertuğ Yıldırım sono la migliore prova di quello che sto dicendo. Finché daremo l'opportunità e il sostegno necessari ai giovani del nostro Paese di mostrare i loro talenti, il nostro futuro sarà sempre luminoso".

