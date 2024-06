Hakan Calhanoglu conferma ancora una volta il suo amore per l'Inter e per i suoi tifosi. E lo fa ancora attraverso Instagram, dando seguito al lungo post pubblicato ieri sul suo profilo (RILEGGI QUI) per mettere a tacere le voci sul presunto interesse del Bayern Monaco e ribadire l'intenzione di restare ancora a Milano per continuare a vincere.

In un passaggio del lungo messaggio "per evitare ulteriori malintesi", Calha garantiva pubblicamente di essere "estremamente felice all'Inter" e che "il rapporto che condivido con il club e i nostri incredibili tifosi è davvero speciale". La testimonianza del rapporto con i tifosi è nel repost di una storia pubblicata da Marco Ferdico, uno dei leader della Curva Nord, che lo definiva un "uomo vero": secca e decisa la risposta del turco, con due cuori nerazzurri che scrivono la parola 'fine' le speculazioni di mercato.

