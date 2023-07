Tra i tanti interventi mediatici che vedono protagonisti i giocatori dell'Inter nella tournée giapponese, arriva dal magazine The Digest un'intervista ad Hakan Calhanoglu, che parla della sua esperienza nel Paese del Sol Levante e delle sue aspettative per la sua terza stagione in nerazzurro:

A che punto è la tua condizione?

“Ci vorrà del tempo per rimettersi in forma. Sono arrivato in squadra circa 10 giorni fa perché c'era una partita con la nazionale turca, ma l'allenamento pre-campionato è davvero duro. Ma lo è sempre stato e ci sono abituato. Gli allenamenti procedono senza intoppi. A parte il caldo”.

Ci sono cambiamenti nella squadra ogni anno durante la preseason. Mentre alcuni giocatori si muovono e se ne vanno, nuovi giocatori si uniscono. Sei in buoni rapporti con i nuovi compagni di squadra?

“I cambi di giocatori sono inevitabili nel mondo del calcio. Mi sono divertito molto all'Inter con i giocatori che se ne sono andati e auguro loro tutto il meglio nelle loro nuove squadre. Lo stesso si può dire per i nuovi giocatori dell'Inter. Sono tutti bravi, giovani e forti. Contribuiranno alla squadra allo stesso modo dei giocatori che se ne sono andati. E dopo tutti questi anni nella squadra, cerchiamo di aiutare i nuovi giocatori in ogni modo”.

Sono andati via veterani come Handanovic, D’Ambrosio, Brozovic e Dzeko, però sono arrivati giovani come Bisseck, Frattesi e Thuram. Con giocatori esperti come te, l’equilibrio della squadra sembra buono.

“Sono d'accordo. I giovani sono in forma e noi abbiamo esperienza. Penso che sia davvero un gruppo ben bilanciato. Penso di poter andare d'accordo con loro sia dentro che fuori dal campo. Thuram viene dalla Germania quindi deve capire cos’è l’Inter, e anche Bisseck arriva da un altro Paese. Devo mostrare loro come funzionano le cose in Italia. Siamo una famiglia e ci aiutiamo a vicenda".

Pensi che l'Inter farà meglio in questa stagione rispetto alla passata stagione?

“Abbiamo ottenuto molto la scorsa stagione. Abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e raggiunto la finale di Champions League per la prima volta in 13 anni dall'ultima. In questa stagione, vogliamo far bene dall'inizio. Sono particolarmente concentrato sulla Serie A. Ci sono alcune squadre forti in Serie A, ma siamo ben preparati. L'Inter deve essere sempre in testa alla classifica”.

Parlaci dei punti di forza dell’Inter.

“Il club sta facendo un ottimo lavoro. Ecco perché negli ultimi anni hanno fatto bene in Serie A. Il fatto che abbiamo vinto due coppe per la seconda stagione consecutiva è perché il club sta facendo molto bene, e questa stagione non sarà diversa. Noi giocatori lo capiamo. C'è un senso di unità tra i giocatori e lo staff del club, sono come una famiglia.

È più facile a dirsi che a farsi fare un gruppo unico tra i giocatori e il club. Come fa l’Inter a essere una famiglia?

“Dipende dal tipo di giocatori che hai. Ci sono molti giocatori diversi nella squadra, ognuno con la propria personalità e personalità. Questo è il mio terzo anno all'Inter e penso che tutti i giocatori di questa squadra abbiano un cuore grande. Sono tutti ragazzi divertenti e quando arrivano nuovi giocatori tutti sono pronti ad aiutare. Sia dentro che fuori dal campo. Lo stesso vale per il personale del club. Sono tutte brave persone”.

Anche Juan Cuadrado è arrivato dalla Juventus. Come ha vissuto il trasferimento?

“Sono contento che sia qui. È un grande giocatore e non ho dubbi sulle sue capacità. Penso che sia qui perché sa che l’Inter è forte. Abbiamo tanti bravi giocatori in questa squadra, ma con la sua esperienza l'Inter dovrebbe essere ancora più forte. Comincerà a capire la squadra allenandosi, ma si integrerà perfettamente”.

Lautaro Martinez è diventato il nuovo capitano e Niccolo Barella è diventato il vice-capitano. È cambiato qualcosa nell'atmosfera della squadra?

“Penso che sia troppo presto per rispondere a questa domanda. Sono alla terza stagione qui, loro sono all'Inter da molto più tempo. Che siano giocatori importanti in campo non c'è dubbio. Penso che faranno un buon lavoro, io essendo più anziano di loro sarò felice di aiutarli se necessario".

Sei il capitano della nazionale turca. La leadership è richiesta anche in Inter.

“Penso di conoscere il ruolo del capitano. Ho la responsabilità di essere il capitano della nazionale turca. È un grande orgoglio per me. Se mister Simone Inzaghi lo staff o la società vorranno, sono pronto a fare il capitano. So come comportarmi. Ma non importa chi è il capitano. L'importante è che ci aiutiamo a vicenda come una squadra.

Il tuo trasferimento dal Milan all’Inter è stato sorprendente.

“Quando una cosa deve succedere, succede. Quando mi hanno chiamato Piero Ausilio e Inzaghi ho capito che era una cosa importante per me. Per me è stato un onore essere chiamato in un club come l'Inter. Così ho subito deciso di trasferirmi. La storia è andata liscia”.

Senti un legame forte con l’Inter?

“Sì, anche coi tifosi. Passare dal Milan all'Inter non è facile per chi tifa Inter. Quindi ho sempre dato il massimo in campo. Volevo che la gente mi vedesse in campo a giocare per la squadra. Ora penso di averlo messo nella mente dei tifosi”.

È la tua prima volta in Giappone?

“È la prima volta. Siamo felici di essere qui. Tutti in Giappone sono gentili e di mentalità aperta. Ovunque io vada è ordinato e pulito e mi sento molto a mio agio a stare in Giappone. Quando sono uscito a Osaka, tutti erano gentili e simpatici. Sto pensando di uscire a Tokyo se avrà del tempo. I tifosi giapponesi sono diventati un argomento caldo ai Mondiali del Qatar quando hanno pulito gli stadi. Questo è stato un esempio per i fan di altri paesi. I giapponesi sono davvero ordinati.

Infine, parlaci della finale di Champions League della scorsa stagione. L'Inter ha giocato una buona partita ma ha finito per perdere contro il Manchester City. Cosa hai imparato da quella sfida?

“Questo è il risultato. Prima della partita si diceva che il City fosse in netto vantaggio, ma abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità e penso che abbiamo mostrato quello che potevamo fare. Non abbiamo segnato, ma abbiamo avuto qualche occasione per segnare. Giocare la finale di Champions League è stata una grande esperienza. Sembrava che avremmo vinto presto. Cosa ci è mancato? La fortuna, non ne abbiamo avuta tanta”.

