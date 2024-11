Arrivano nuovi aggiornamenti sull'infortunio di Hakan Calhanoglu, costretto al cambio al 45' di Turchia-Galles per un problema fisico agli adduttori che ha fatto scattare il campanello dall'allarme in casa Inter. A rassicurare sulle condizioni del centrocampista ci pensa però il dottor Piero Volpi, responsabile dell’area medica del club nerazzurro.

"Siamo in contatto con i responsabili dell’area medica della Turchia e con i dirigenti, fortunatamente sembra che Hakan non abbia un problema particolarmente grave - le importanti parole rilasciate durante la trasmissione 'La Politica nel pallone', in onda sulle frequenze di Radio Rai Gr Parlamento -. Al rientro faremo un altro accertamento, speriamo che i tempi siano i più brevi possibili perché è uno di quei giocatori che gli allenatori vorrebbero avere sempre a disposizione".

