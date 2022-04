"Abbiamo ancora una partita in meno e sappiamo che diventa dura perché il Milan sta facendo bene. Loro sono primi e poi c’è il Napoli, domenica abbiamo una partita molto importante per noi (contro la Juventus, ndr). Per me è una finale: sarà difficile ma dobbiamo fare di tutto per i tre punti". Parole e musica di Hakan Calhanoglu, intervistato da Sport Mediaset a poche ore dall'inutile sfida tra Turchia e Italia: "Dobbiamo fare questa partita per forza e proveremo a vincere qua a casa con i nostri tifosi, per accontentarli un po’ almeno" promette il turco.