È Hakan Calhanoglu il giocatore della Turchia chiamato a parlare in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Italia. Partita in cui l'interista indosserà anche la fascia da capitano: "Sono consapevole della responsabilità del capitano, spero di portarla con orgoglio - dice Calha -. Tutti dovrebbero assumersi la responsabilità, io prima di tutti perché indosso questa maglia dal 2015. Il tempo scorre veloce".

Il tema principale della chiacchierata con la stampa è ovviamente la Turchia, ma il 20 dell'Inter trova anche il tempo per proiettarsi sul finale di stagione con la maglia nerazzurra: "Quando torno in Italia ho bisogno di concentrarmi sulla mia società e sul campionato: appena tornerò giocheremo contro la Juventus, il Milan è in testa alla classifica ma a noi manca una partita. Spero che al rientro riusciremo ad andare in testa grazie alle vittorie".