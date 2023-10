Per la prima volta in carriera, Carlos Augusto avrà l'onore e il privilegio di difendere la maglia della nazionale brasiliana, pentacampione del mondo. Complice diversi forfait nel ruolo di terzino sinistro, tra cui Caio Henrique e Renan Lodi, Fernando Diniz, ct della Seleçao, ha deciso di chiamare per gli impegni con Venezuela e Uruguay il laterale interista, che era nella lista dei papabili per vestire la maglia verdeoro da qualche tempo: "Purtroppo abbiamo avuto degli infortuni, stiamo seguendo bene Arana che sta crescendo rapidamente; anche Carlos Augusto è un giocatore monitorato, non ci sono state sorprese - le sue parole -. Questi sono i giocatori che sono presenti nella nostra lunga lista. Speriamo che arrivino bene qui e che riescano a trasmettere quello che abbiamo visto far loro nel club".

