Protagonista di una partita eccellente contro il Las Palmas, dove si è contraddistinto per spirito d'iniziativa e lucidità, Yann Bisseck parla ai microfoni di Inter TV dopo l'incontro di Cesena: "Questa sera abbiamo fatto un'ottima gara, giocando molto bene. Ho sempre avuto molta fiducia in me stesso e voglio dare sempre tutto. La preparazione sta andando molto bene e siamo pronti per la nuova stagione. Abbiamo dei tifosi straordinari, sono contentissimo del loro supporto".

