Marco Materazzi risponde per le rime all'ex arbitro Mauro Bergonzi, che quest'oggi ha definito in maniera un po' azzardata "l'errore più grave da quando esiste il VAR" il contatto in area veronese tra Alessandro Bastoni e Ondrej Duda prima del gol dell'Inter di Davide Frattesi. Dal proprio profilo Instagram, Matrix non le manda a dire all'ex direttore di gara e in generale a coloro che si sono sentiti in dovere di dire la loro per quanto avvenuto sabato: "Visto che vi sentite tutti fenomeni, da oggi siete pregati di parlare tutte le domeniche! Grazie e Forza Inter sempre", scrive Materazzi riprendendo le parole di Bergonzi che in una storia successiva viene chiamato direttamente in causa sul clamoroso rigore non concesso all'attaccante del Bologna Dan Ndoye nella gara contro la Juventus: "Questo eri in ferie?", chiede sarcastico con la colonna sonora del circo.

