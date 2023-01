Intervenuto come di consueto negli studi di 'Sky Calcio Club', Giuseppe Bergomi commenta così il momento dell'Inter dopo il pareggio contro il Monza: “Caso Lukaku? Per me no, anche se sottolineo che nella partita contro il Monza, che era una situazione ideale per lui, doveva fare meglio. Non gli si chiedeva molto, solo una gestione più oculata del pallone e di tenere alta la squadra. Dico che non è un caso perché nel primo tempo col Napoli a me è piaciuto, ha giocato un tempo buono. Però nella parte finale a Monza non ha fatto bene”.