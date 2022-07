"A oggi il mercato migliore lo ha fatto l’Inter: c’era la volontà di dare a Inzaghi una squadra quasi definitiva sin dal via della stagione e Marotta e Ausilio ci sono riusciti, aggiungendo qualità nelle alternative". Beppe Bergomi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, promuove a pieni voti l'operato del club nerazzurro in queste prime fasi del mercato. "Mkhitaryan e Asllani completano la rosa, il colpo Lukaku si commenta da solo. Certo, adesso bisognerà capire cosa succederà con le uscite, sappiamo tutti che un big andrà via".