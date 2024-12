L'ex difensore Giuseppe Bergomi, intervenuto a 'Sky Calcio Club', si è soffermato sulla vittoria ottenuta dai nerazzurri sul Parma: "L'Inter ha fatto molto bene contro il Parma, Lautaro è stato l’unico in ombra, ha avuto tre occasioni senza segnarle, ma resta un giocatore fondamentale che lavora sempre per la squadra. L’Inter è stata paziente, aspettando il momento giusto per colpire. Il gol è arrivato al 40’, dopo diverse situazioni create, nonostante il Parma abbia cercato di attuare una tattica simile a quella del Milan. L’uomo in più è stato sicuramente Mkhitaryan, autore di una grande prestazione. L’Inter ha giocato una partita davvero convincente".

Sull’attacco, Bergomi ha aggiunto: "Tra i due attaccanti, è Thuram quello che cerca maggiormente la profondità. L’Inter ha mostrato pazienza, costruendo con calma le opportunità per far male agli avversari. Mi sembra un gruppo molto unito, e questo è un punto di forza".

Riguardo a Simone Inzaghi, ha dichiarato: “Ho sempre parlato bene di Simone. Negli ultimi anni non è stato frequente vedere l’Inter giocare così bene. Anche la sua comunicazione è migliorata: mentre molti si nascondono, lui è stato chiaro fin dall’inizio, dichiarando di puntare a vincere il campionato. Adesso affronta le cose nel modo giusto, e questo si riflette sull’intera squadra", ha concluso.