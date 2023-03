Milano e l’Inter, la città e la squadra del cuore. Raoul Bellanova , terzino della formazione di Simone Inzaghi, è il protagonista della nuova puntata di 'Footsteps', il format prodotto per la piattaforma Recast nel quale i calciatori dell'Inter parlano di loro e della loro carriera. Bellanova racconta tanti aneddoti, dai pomeriggi interminabili all’oratorio sempre con la palla tra i piedi e poi la prima scuola calcio a Parabiago, poi il salto tra i grandi dopo le giovanili nel Milan, la Francia, Cagliari e l'arrivo all'Inter, il coronamento di un sogno per lui: " L’Inter è la mia squadra del cuore da quando sono piccolino. Normale che sia importante, è un sogno che si realizza . Lo sto realizzando e spero di continuarlo a fare. Il mio idolo? Dico Maicon, perché faceva il mio ruolo da terzino destro. Era dell’Inter, io interista, atleticamente mi ci vedevo molto. Mi ricordo due gol: il primo contro la Juventus da fuori e il secondo contro il Milan sotto l’incrocio nel derby".

A proposito della sua esperienza in Sardegna (il Cagliari è ancora proprietario del cartellino del calciatore, ndr), Bellanova parla solo in termini positivi: "A Cagliari ho giocato il mio primo anno in Serie A, la società ha creduto fortemente in me e se sono all'Inter posso solo ringraziarli. Il ricordo più bello? Il gol in Torino-Cagliari, leggere il mio nome sul tabellone è stato bellissimo".

