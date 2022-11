Non era neanche quotata la domanda a Roberto Martinez, ct del Belgio, sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku nella conferenza stampa odierna. E infatti, appena preso posto in sala, il tecnico spagnolo, su assist di un giornalista, ha dato un aggiornamento sulla situazione di Big Rom, che ieri ha svolto lavoro differenziato in campo lontano dal gruppo: "Sta facendo progressi, ma il suo recupero richiederà un po' di tempo: stiamo seguendo il programma stabilito. Non credo che sarà in forma per la prima partita del Mondiale".