Alessandro Bastoni, autore del gol che ha aperto le danze nella serata di Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Sport tracciando il suo bilancio di questo 2024 stellare per l'Inter. Queste le dichiarazioni.

Ci racconti l'atmosfera che vivete?

"Si parla sempre dell'importanza del gruppo, quasi ci si stanca a dirlo ma se vuoi raggiungere gli obiettivi è importante stare bene con gli altri. Esserci sempre quando un compagno sbaglia, non sbracciare né lamentarsi come facevano nei primi anni di Inter. Siamo migliorati anche in questo, abbiamo messo tanta esperienza perché ormai abbiamo un gruppo solido che veste da sei anni questa maglia. Sappiamo cosa vuol dire e penso che il segreto sia questo".

In quest'annata straordinaria, c'è un flash che per primo ti ricordi e che porterai per sempre?

"Il derby finale, quella è stata la parte più alta della mia carriera perché è stato un momento incredibile. Poi è stato bello condividere per un mese quasi intero la grandezza della stagione fatta coi tifosi".

Ci racconti qualcosa del feeling creato con Inzaghi?

"È come se fosse un calciatore a tutti gli effetti. Ha creato un grande rapporto con tutti, poi c'è ovviamente il distacco obbligatorio tra giocatori e allenatore. Però la verità è che c'è grande confidenza, fa sentire tutti parte di un gruppo e questa è la sua qualità più grande".

Cosa chiedi a questo 2025? Si può davvero pensare di vincere tutto?

"Il nostro obiettivo è quello, è chiaro. Poi se gli altri saranno più bravi gli daremo la mano, ma noi scendiamo in campo tutte le partite per vincere e fare il nostro gioco"

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!