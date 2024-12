Sono duecentocinquanta le presenze timbrate fino a questo momento da Nicolò Barella con la maglia dell'Inter. Un traguardo che il centrocampista cagliaritano, arrivato in nerazzurro nel luglio 2019, ha condiviso con il compagno di squadra Stefan De Vrij, anche lui freschissimo di 250esima presenza con la Beneamata. Entrambi i giocatori hanno raggiunto la cifra tonda lo scorso lunedì in casa della Fiorentina, match che non è stato portato a termine per i motivi ben noti alle cronache e che ha fatto dunque slittare di qualche giorno il raggiungimento del 250esimo presente pronunciato al direttore di gara al riconoscimento pre-gara. È contro il Parma dunque che il centrocampista sardo mette a referto ufficialmente il sopraccitato traguardo, obiettivo peraltro condito dalla gioia del gol, giusto per rimarcare che Nicolò Barella non è mai banale.

Contro i ducali, il 23 di Inzaghi ha segnato la seconda rete stagionale dopo il gran siluro inflitto all'Atalanta, prima di correre ad abbracciare il compagno in panchina Marko Arnautovic, e a proposito di esultanze l'Inter celebra così l'ennesimo graffio del classe '97 attraverso i canali ufficiali: "All'Inter dall'estate del 2019, Nicolò Barella è diventato il simbolo di un centrocampo che unisce grinta, talento e leadership, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti d’Europa grazie alla sua classe e alla sua determinazione. Le 250 presenze di Barella con l'Inter rappresentano una storia costituita da talento puro, determinazione e senso di appartenenza. Un traguardo celebrato con un bellissimo gol, che ha permesso all'Inter di portarsi sul 2-0 nella sfida contro il Parma".

