I commenti e i giudizi sull'Inter, a differenze di altre squadre e realtà, sono troppo amplificati, soprattutto quando c'è da criticare o distruggere. Domani alle 12 scopriremo l'avversaria della squadra nerazzurra ai quarti di finale di Champions League. Per quanto letto in giro, sui giornali e sul web, l'Inter sarebbe a detta di molti la più debole delle 8 squadre presenti nell'urna di Nyon e dovrebbe evitare praticamente qualsiasi avversario, Milan compreso. Lo stesso Milan che tra gennaio e febbraio, in soli 19 giorni, è stato battuto due volte in maniera netta da Lautaro e compagni, tra cui un derby che ha tinto la Supercoppa di nerazzurro. Perché il Derby in Champions metterebbe troppa pressione all'Inter e ad approfittarne sarebbero i cugini.

Il -18 dal Napoli e le 8 sconfitte rimediate in campionato sono ovviamente due punti a sfavore per la squadra di Inzaghi. L'Inter aveva tutte le carte in regola per lottare lo scudetto, questo è un dato oggettivo vista la qualità e l'importanza della rosa nerazzurra. La Champions League però è una competizione a parte e per l'Inter lo è stata per tutto l'arco della stagione. Nel momento più difficile della stagione, dopo le due sconfitte consecutive rimediate in campionato contro Udinese e Roma, l'Inter ha tirato fuori la partita della vita in casa contro il Barcellona, collezionando un tassello pesantissimo per il passaggio del girone. Sì, proprio quel Barcellona eliminato dall'Inter in Champions League che ora domina in Liga con 9 punti di vantaggio sul Real Madrid, per molti tra le favorite alla vittoria finale della Champions League.